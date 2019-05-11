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В Прикамье во время речного сплава погиб мужчина, еще один пропал
11.5.2019 17:13
Фото: vk.com
ЧП случилось на территории Горнозаводского района Пермского края, неподалеку от населенного пункта Пашия, передают российские СМИ.
Со ссылкой на местный главк МЧС отмечается, что после переворачивания катамарана спаслись пятеро туристов.
Правоохранительные органы Пермского края приступили к проверке по факту гибели мужчины, который утонул после опрокидывания катамарана во время речного сплава. В ходе начатой проверки выяснилось, что после ЧП еще один человек пропал.
По данным регионального ГУ МЧС, во время туристических сплавов перевернулись сразу три катамарана. Все случаи зафиксированы на реке Вижай.
В ведомстве отметили, что в месте, где произошло ЧП, продолжается поиск пропавшего туриста. Обследуется как акватория, так и линия берега. Водолазы не привлекаются по причине сильного течения и мутной воды, которые представляют большую опасность при их работе.
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