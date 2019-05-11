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Источник назвал гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 неминуемой


11.5.2019 19:52
Источник назвал гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 неминуемойФото: РЕН ТВ

Сведения о том, что пассажиры, забиравшие ручную кладь, могли создавать помехи для эвакуации из горевшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100, не получили подтверждения. Как передает ТАСС, гибель пассажиров хвоста воздушного судна была практически неминуемой.

Со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах сообщается, что в ходе расследования уже проверяли информацию о том, что эвакуация могла быть затруднена. Однако сведения о том, что люди, забиравшие ручную кладь, могли препятствовать спасению других пассажиров, подтверждений не нашла.

Отмечается также, что вплоть до последних минут пилоты, общаясь с диспетчерами, уверяли, что полет проходит штатно. От какой-либо помощи экипаж отказывался, отмечает источник.

Большая часть пассажиров, находившихся в хвосте воздушного судна, где началось возгорание, практически не имела никакой возможности спастись. Как свидетельствует положение тел погибших, они даже не успели расстегнуть ремни безопасности, настолько быстро распространилось пламя.

Как полагают эксперты, люди погибли в результате отравления продуктами горения, так и не покинув кресел. Некоторые, вероятно, потеряли сознание еще когда самолет ударился о землю при посадке.

Все пассажиры хвостовой части самолета, которые смогли остаться в живых, покинули свои места и перешли вперед до приземления, пишут СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 194

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