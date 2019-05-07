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Эксперты назвали возможные ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
7.5.2019 23:21
Фото: РЕН ТВ
Специалисты, изучив данные "черных ящиков" самолета, который совершил жесткую посадку в столичном Шереметьево, выделили главную версию.
По мнению экспертов, причиной крушения Superjet могли стать ошибочные действия пилотов.
Следственные действия на месте авиакатастрофы завершились накануне вечером. В настоящее время следователи, работая вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК), продолжают изучать данные бортовых самописцев Superjet. Отмечается, что параметрический "черный ящик" был во время ЧП серьезно поврежден из-за высоких температур.
По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, все фрагменты сгоревшего воздушного судна были тщательно собраны с взлетно-посадочной полосы, после чего их поместили в ангар. В ближайшее время будет проведена их выкладка в целях дальнейшего расследования.
Сведения, полученные после изучения фрагментов самолета, сопоставят с другими данными - записями видеорегистраторов и аудиозаписями переговоров экипажа, а также показаниями спасшихся пассажиров и невольных очевидцев трагедии.
Предполагается, что комиссия МАК подготовит и представит доклад, в который войдут оперативные рекомендации по безопасности полетов, в течение тридцати суток.
Как пишет "Коммерсантъ", после предварительного расследования эксперты склоняются к мнению о том, что пилоты могли допустить целый ряд ошибок, оказавшихся роковыми. В частности, экипаж Superjet вскоре после взлета направил судно через грозовой фронт. Оказавшись в довольно трудной, но не критичной ситуации с отключением автоматических систем, летчики, отмечают специалисты, поспешили приземлиться. В подобных случаях им следовало бы постараться продержаться в небе несколько часов, чтобы выжечь лишний керосин.
Кроме того, пилоты показали крайне слабую пилотажную подготовку, когда не сумели зайти на посадку в ручном режиме. В процессе приземления ситуация резко усугубилась из-за начавшихся отскоков.
Следственным органам также предстоит выяснить, насколько оперативно реагировали на возникшие у пилотов трудности наземные службы.
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