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Поиски туристов, погибших под лавиной на Алтае, возобновят через полтора месяца
11.5.2019 19:21
Фото: hotrs.su
Как рассказали представители регионального управления МЧС РФ, проведение поисковой операции пришлось приостановить на полтора месяца.
Причиной решения стала угроза схода новых лавин.
Как передает сегодня агентство "Интерфакс", поиски погибших в горах Алтая туристов возобновят через полтора месяца, как только позволит уровень лавиноопасности.
В пресс-службе МЧС по региону отметили, что на сегодняшний день сотрудники ведомства полностью обследовали территорию, где можно было осуществлять поиски при помощи трехметровых щупов. Участок, где уровень снежной массы существенно больше, трогать сейчас опасно.
Ранее в районе Южно-Чуйского хребта было найдено тело пятого туриста из Новосибирска, которые погибли под лавиной.
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