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Найдено тело пятого туриста, попавшего под лавину на Алтае
10.5.2019 22:23
Фото: profinews.com.ua
Спасатели продолжают поисковую операцию на Южно-Чуйском хребте, где на группу из девяти туристов несколько дней назад сошла лавина.
Сотрудникам МЧС к настоящему времени удалось найти тела пяти погибших.
Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей МЧС по Республике Алтай, спасателям удалось обнаружить тело пятого туриста. В связи со сложными метеорологическими условиями вопрос доставки погибшего в Горно-Алтайск пока остается открытым, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно об обнаружении тел трех туристов из Новосибирска, совершавших поход в горы.
После того, как на группу из девяти человек сошла лавина, выжить удалось лишь двум женщинам. Из-за отсутствия связи они не смогли сразу же обратиться за помощью в экстренные службы. Туристкам, находившимся в шоковом состоянии, пришлось тогда добираться до ближайшего населенного пункта, не имея навигатора - он остался у погибшего члена группы.
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