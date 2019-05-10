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В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с участием троллейбуса
10.5.2019 12:50
Фото: news-r.ru
Трагедия случилась в городе Дзержинске, где столкнулись троллейбус и легковой автомобиль.
В результате аварии четыре человека погибли, трое были ранены и доставлены в больницу.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей местного главка МВД, смертельная авария случилась на проспекте Циолковского. Согласно предварительным выводам автоинспекторов, водитель легковушки допустил выезд на встречную полосу.
После столкновения с автобусом на месте погибли водитель и трое пассажиров автомобиля, двое получили травмы. Кроме того, в больницу был доставлен пострадавший пассажир троллейбуса.
Обстоятельства ЧП сейчас выясняют правоохранительные органы.
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