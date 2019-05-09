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Находящегося в заключении Джулиана Ассанжа посетила Памела Андерсон


9.5.2019 11:13
Находящегося в заключении Джулиана Ассанжа посетила Памела АндерсонФото: theprivateclinic.co.uk

После визита в тюрьму, где сейчас находится основатель WikiLeaks, звезда заявила о том, что Ассанж на текущий момент практически полностью отрезан от мира.

По словам Памелы Андерсон, он не имеет даже возможности пообщаться с детьми.

Джулиан Ассанж в прошлом не совершал насильственных действий, он хороший человек, убеждена Памела Андерсон. По ее словам, будучи невиновным, основатель WikiLeaks не заслуживает настолько сурового наказания. Звезда посетила арестанта в тюрьме усиленного режима "Белмарш". Учреждение располагается в юго-восточной части Лондона.

Как пишет The Sun, после визита к Джулиану Ассанжу артистка подчеркнула, что арестант на сегодняшний день отрезан от мира, он не может даже пообщаться с детьми. "Необходимо спасти ему жизнь", - цитирует газета слова звезды.

Напомним, на прошлой неделе Джулиана Ассанжа приговорили к пятидесяти неделям заключения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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