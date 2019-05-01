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Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения
1.5.2019 16:27
Фото: mk-london.co.uk
Суд в Лондоне приговорил основателя сайта WikiLeaks к пятидесяти неделям заключения, передает РИА Новости.
Вердикт был вынесен за допущенное Джулианом Ассанжем нарушение условий выхода под залог.
Как подчеркнула во время оглашения приговора судья Дебора Тейлор, подсудимый отказался сдаться полиции по собственному желанию. В результате посольство Эквадора впоследствии было вынуждено предоставить лондонским правоохранителям доступ на свою территорию.
Учитывая вышеуказанное, судья заявила, что решительно отвергает все доводы защиты Джулиана Ассанжа, которые пытались просить о смягчении наказания. При этом она добавила, что нарушение условий выхода под залог представляет собой нечто, что выходит за пределы наиболее серьезных обвинений, которые предъявлялись основателю WikiLeaks.
Напомним, Ассанжа, скрывавшегося в здании дипмиссии Эквадора с 2012 года, арестовали 11 апреля этого года.
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