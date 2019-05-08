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Найдены тела тела трех из семи туристов, погибших в горах Алтая
8.5.2019 14:32
Фото: images-on-off.com
На месте происшествия продолжается поисковая операция, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС РФ.
К настоящему времени спасателям удалось отыскать тела двух мужчин и одной женщины.
Сотрудники МЧС, продолжающие поиски погибших туристов из Новосибирска, отыскали двух мужчин и одну женщину. В зоне схода лавины сейчас работают тридцать спасателей, задействовано два вертолета. Поиски будут вестись вплоть до момента, когда полностью стемнеет, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно о ЧП, случившемся туристами из Новосибирской области. В состав группы входили девять человек. Выжить удалось лишь двум женщинам.
Лавина сошла на членов секции горного туризма НГУ еще 6 мая, когда туристы находились в районе Южно-Чуйского хребта. Спасшиеся женщины смогли дойти до спасателей лишь сегодня, ранее сообщить о гибели товарищей они не смогли из-за отсутствия в горах сотовой связи.
Женщины, добравшиеся до поселка, находились в шоковом состоянии, заявили представители местной администрации. После того, как им будет оказана помощь, с ними продолжат работу правоохранители - по факту гибели семи человек уже начата проверка.
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