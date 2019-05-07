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На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов из Новосибирска


09:29
На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов из НовосибирскаФото: hotrs.su

Две девушки, которым удалось выжить, сейчас опрашиваются следователями.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту гибели семи туристов, передает ТАСС.

В ходе начатой проверки установлено, что все погибшие являются жителями Новосибирска.

Как сообщили представители республиканского главка МЧС, в общей сложности в группу входило девять человек. Туристы в момент ЧП совершали подъем на Южно-Чуйский хребет.

К вылету готовят вертолет, на котором сотрудники спасательных служб направятся к месту происшествия, отметили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося выясняют следователи. В настоящее время они уже беседуют с двумя девушками, которым удалось выжить.

По словам первого замглавы Кош-Агачского района Алексея Тадыкина, одной из девушке, которые сейчас находятся в отделении полиции, требуется помощь психолога. В связи с этим уже проинформировали главврача райбольницы, пояснил представитель администрации района, на территории которого произошло ЧП.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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