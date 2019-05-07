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Задержан мужчина, планировавший покушение на японского принца Хисахито


07:29
Задержан мужчина, планировавший покушение на японского принца ХисахитоФото: vsdn.ru

По данным газеты Санкэй, правоохранители задержали человека, который ранее пробрался в класс элитной школы в Токио.

Как заявил мужчина, оставивший ножи в школе сына наследного принца Акисино, он собирался ударить ножом 12-летнего принца Хисахито.

Ранее полицейские установили личность человека, проникшего в частную школу в центре Токио и подбросившего два ножа на стол японского принца Хисахито. Действия мужчины правоохранители расценили как прямую угрозу в адрес 12-летнего подростка.

По данным японских СМИ, речь шла о двух ножах, выкрашенных розовой краской и привязанных к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья. Мужчину, который их оставил на парте принца, задержали уже через несколько суток.

Как заявил 56-летний подозреваемый, у него вызывает крайнее недовольство действующая в Японии система императорского дома. При этом он с дополнительным раздражением воспринимает правила наследования престола.

Установлено, что мужчина заранее прибыл в Токио, где купил спецодежду и каску. Выдавая себя за рабочего, он смог проникнуть в школу, которую посещает принц Хисахито. В этот момент в образовательном учреждении не было детей - по всей стране были объявлены выходные в честь восхождения на престол императора Нарухито.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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