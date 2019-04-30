|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Японии продолжают поиски мужчины, подкинувшего ножи японскому принцу
30.4.2019 09:15
Фото: xudaferin.eu
Полицейские, просматривая записи видеокамер в метро, обнаружили человека, который может быть причастен к инциденту, передает ТАСС.
Действия мужчины японские правоохранители расценили как прямую угрозу в адрес 12-летнего принца.
Сотрудники столичной полиции выявили кадры, на которых запечатлен мужчина, проникший в частную школу в центре Токио и подбросивший два ножа на японского принца Хисахито, который там проходит обучение. Подобные действия в адрес потенциального наследника императорского престола правоохранители расценили как прямую угрозу.
Как передает общественный телевизионный канал NHK, следователям пока не удалось установить личность злоумышленника, который в шлеме и спецовке строителя смог пройти в элитное учебное заведение. Сейчас полицейские в ускоренном режиме анализируют записи, выясняя возможный маршрут подозреваемого.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|