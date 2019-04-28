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В Японии император Акихито официально отрекся от престола
11:50
Фото: tvzvezda.ru
Как заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, состоялась официальная церемония отречения императора Акихито от престола.
Представитель официального Токио как представитель японского народа передал императору благодарность от подданных.
Как сообщают японские СМИ, отрекшийся от престола 85-летний император Акихито, в свою очередь, обратился к японцам с прощальной речью.
Японский император Акихито выразил желание оставить престол и передать страну крон-принцу Нарухито еще в 2016 году, указав на преклонность лет и обусловленные этим проблемы со здоровьем. Некоторое время спустя был запущен механизм подготовки к этому важному событию.
Не так давно в Японии состоялась церемония оглашения названия новой эры. Как считают в стране, она начнется после прихода нового императора. Правительство постановило, что период будет именоваться Рэйва, название можно трактовать, в частности, как "порядок и гармония".
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