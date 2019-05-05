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Названы версии авиакатастрофы в Шереметьево, где погиб 41 человек


13:19
Названы версии авиакатастрофы в Шереметьево, где погиб 41 человекФото: rbk.ru

Жертвами ЧП в Шереметьево, по данным Следственного комитета России, стал сорок один человек, в том числе, двадцать шесть жителей Мурманской области.

Правоохранители назвали приоритетные версии катастрофы.

Администрация Мурманской области приняла решение об объявлении трехдневного траура в связи с гибелью двадцати шести жителей региона в катастрофе с самолетом SSJ-100. Соответствующее распоряжение уже отдал врио губернатора Андрей Чибис. По словам Андрея Чибиса, "подтвердились самые худшие опасения". После окончательной проверки списков погибших выяснилось, что среди жертв катастрофы есть жители Мурманской области.

Выразив глубокие соболезнования близким погибших, Чибис заявил о том, что их семьям будет выплачено по одному миллиону рублей. Пострадавшие в аварии получат по 500 тысяч.

Трагедия в Шереметьево случилась накануне вечером. Самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был следовать в Мурманск, поднялся в воздух в Москве. Примерно через полчаса после взлета экипаж проинформировал диспетчеров о необходимости совершить экстренную посадку в пункт вылета. При попытке приземления в столичном аэропорту лайнер загорелся. Первоначально сообщалось о тринадцати погибших, но судьба многих пассажиров на тот момент оставалась неустановленной.

В качестве приоритетных версий о причинах ЧП следственные органы, которые уже возбудили уголовное дело, сейчас рассматривают недостаточный уровень квалификации летчиков и диспетчеров либо тех, кто осуществлял предвзлетный техосмотр самолета, внезапно возникшую неисправность и неблагоприятные метеорологические условия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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