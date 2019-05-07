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В Малави после нападения слона погиб британский военный
7.5.2019 19:45
Фото: dainikbhaskar.com
Министерство обороны Великобритании подтвердило гибель гвардейца Мэтью Тэлбота.
Как указано на официальном сайте ведомства, военнослужащий трагически погиб во время антибраконьерских операций.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 5 мая, отмечается в сообщении. Британский подданный Мэтью Тэлбот погиб после нападения слона. Какие-либо подробности случившегося не приводятся.
На сайте Минобороны королевства также цитируют главу ведомства Пенни Мордонт. по ее словам, инцидент стал очередным напоминанием о том, с какими опасностями приходится сталкиваться военным во время защиты исчезающих животных.
Ранее стало известно о гибели трех человек в китайской провинции Юньнань. За прошлую неделю в регионе было зафиксировано несколько случаев нападения диких слонов на людей.
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