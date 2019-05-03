|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Китае три человека стали жертвами диких слонов
3.5.2019 19:06
Фото: dainikbhaskar.com
ЧП случилось в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе, на территории провинции Юньнань.
Как передают китайские СМИ, инцидент стал уже четвертым случаем нападения диких слонов на людей за последнюю неделю.
В результате ЧП три человека скончались на месте, еще один был доставлен в больницу с травмами.
Специалисты, прокомментировав на случившееся, объясняли агрессивность животных нехваткой питания по причине сильной засухи. Слонам, вынужденным покидать привычные для них места обитания, расположенные у водоемов, приходится преодолевать расстояния снова и снова. В результате животные становятся все более нервными, отметили эксперты.
После трагедии местные власти обратились к населению с призывом быть более бдительными, стараясь в сложившихся условиях избегать мест обитания и миграции азиатских слонов, которые в КНР находятся под защитой государства. Действующее законодательство предусматривает строгое наказание за убийство этих животных.
В минувшем апреле в Индии агрессивно настроенный слон атаковал членов семьи, которые спали на веранде дома. В общей сложности жертвами животного стали пять человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|