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В Мексике вновь найдено несколько тайных захоронений
08:24
Фото: alahednews.com.lb
Как передает РИА Новости, останки тринадцати человек обнаружены в нескольких могилах на территории штата Колима.
Со ссылкой на генпрокуратуру региона отмечается, что страшные находки были сделаны в муниципалитетах Мансанильо и Текоман.
Правоохранительные органы установили местоположение нескольких могил в ходе продолжающегося расследования по делам о людях, которые пропали без вести. В ближайшее время власти проведут эксгумацию останков, после чего эксперты приступят к выяснению обстоятельств гибели. Кроме того, специалистам предстоит установить, когда погибли все эти люди.
В этом году в штате Колима, который сейчас является наиболее неблагоприятным по криминальным показателям, уже находили тайные захоронения. В минувшем феврале в муниципалитете Текоман были обнаружены останки по меньшей мере семидесяти человек, напоминают мексиканские СМИ.
На прошлой неделе в одном из отелей мексиканской столицы была найдена мертвой 31-летняя Фатими Давила. В 2006 году она выиграла национальный конкурс красоты в Уругвае.
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