Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике найдена мертвой бывшая "Мисс Уругвай"

14:34

Фото: ktk.kz



Тело 31-летней Фатими Давилы обнаружили в одной из столичных гостиниц, передают мексиканские СМИ.



Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту гибели бывшей победительницы конкурса красоты.



Как сообщает информационный портал Universal, 31-летняя женщина скончалась в одном из номеров столичного отеля, ее тело обнаружили в ванной комнате сотрудники гостиницы. Пока сведений о том, что могло стать причиной смерти Фатими Давилы, завоевавшей престижный титул королевы красоты в 2006 году, не поступало.



Мексиканские СМИ напоминают об убийстве еще одной иностранной модели в начале 2018 года. Тело девушки, приехавшей в Мехико из Венесуэлы, свидетельствовало о том, что перед смертью ее жестоко пытали. Кроме того, у женщины, найденной в пригороде мексиканской столицы Экатепеке кислотой было полностью изуродовано лицо.



В конце 2017 года в Мехико неизвестные убили аргентинку, расправившись с ней в отеле, а незадолго до этого 27-летнюю иностранную модель застрелили на территории штата Нуэво-Леон. Гражданку Венесуэлы смертельно ранили, когда она вышла из ночного клуба в городе Сан-Педро. Преступники открыли по ней огонь, когда она села в машину. Спутник модели, получив тяжелые ранения, выжил.



Автор: Злата Богатова

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