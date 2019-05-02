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В Мексике найдена мертвой бывшая "Мисс Уругвай"
14:34
Фото: ktk.kz
Тело 31-летней Фатими Давилы обнаружили в одной из столичных гостиниц, передают мексиканские СМИ.
Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту гибели бывшей победительницы конкурса красоты.
Как сообщает информационный портал Universal, 31-летняя женщина скончалась в одном из номеров столичного отеля, ее тело обнаружили в ванной комнате сотрудники гостиницы. Пока сведений о том, что могло стать причиной смерти Фатими Давилы, завоевавшей престижный титул королевы красоты в 2006 году, не поступало.
Мексиканские СМИ напоминают об убийстве еще одной иностранной модели в начале 2018 года. Тело девушки, приехавшей в Мехико из Венесуэлы, свидетельствовало о том, что перед смертью ее жестоко пытали. Кроме того, у женщины, найденной в пригороде мексиканской столицы Экатепеке кислотой было полностью изуродовано лицо.
В конце 2017 года в Мехико неизвестные убили аргентинку, расправившись с ней в отеле, а незадолго до этого 27-летнюю иностранную модель застрелили на территории штата Нуэво-Леон. Гражданку Венесуэлы смертельно ранили, когда она вышла из ночного клуба в городе Сан-Педро. Преступники открыли по ней огонь, когда она села в машину. Спутник модели, получив тяжелые ранения, выжил.
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