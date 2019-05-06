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Молодую жену Николаева затравили за пост после трагедии в Шереметьево
6.5.2019 23:00
Фото: sensum-club.pro
Пользователи Instagram с резкой критикой обрушились на супругу известного российского артиста, обвинив Юлию Проскурякову в том, что она ставит свои интересы выше человеческих жизней.
Ранее жена Юрия Николаева посетовала, что ей пришлось столкнуться с некоторыми трудностями во время авиаперелета из Майами.
Все проблемы Юлии Проскуряковой ничтожны по сравнению с трагическими событиями в Москве - таков был общий посыл множества разгневанных пользователей, которые высказали артистке свое мнение.
Критику вызвал пост, в котором третья жена Юрия Николаева пожаловалась на неудобства во время вылета из Майами. По словам Юлии Проскуряковой, из-за событий в Москве она сначала была вынуждена несколько часов просидеть в самолете, причем экипаж не объяснял причины задержки рейса, а потом долго не могла получить багаж.
К своему сообщению, опубликованному вскоре после ЧП в Шереметьево, Проскурякова прикрепила фото из салона лайнера, на котором запечатлена улыбающейся вместе с маленькой дочкой.
Аварийная посадка самолета Sukhoi Superjet 100, вылетевшего из Москвы в Мурманск, произошла вечером минувшего воскресенья. Примерно через полчаса после того, как воздушное судно поднялось в небо, пилоты приняли решение о возвращении в Шереметьево.
В ходе экстренного приземления самолет загорелся. Спастись смогли лишь 37 человек из 78 пассажиров и членов экипажа, которые в тот момент находились на борту. Следствие рассматривает ряд версий.
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