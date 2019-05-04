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В Шереметьево при возгорании самолета погибли 13 человек


21:37
В Шереметьево при возгорании самолета погибли 13 человекФото: РЕН ТВ

В Сети появился список пассажиров, которые находились на борту лайнера.

По данным ТАСС, неизвестной остается судьба нескольких человек.

Со ссылкой на источники в экстренных службах столицы сообщается, что в сгоревшей части воздушного судна сейчас активно продолжаются поисковые работы. Сколько человек пока числятся пропавшими, не уточняется.

ЧП случилось, когда самолет Sukhoi Superjet 100 пытался совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На его борту в тот момент находилось семьдесят три пассажира. По неподтвержденным пока данным, жертвами аварии стали по меньшей мере тринадцать человек.

Информация о вероятных причинах происшествия уточняется. По факту смертельной аварии уже возбудили уголовное дело. Известно, что самолет должен был проследовать из Москвы в Мурманск.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 589

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