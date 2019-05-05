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В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве пяти человек
5.5.2019 19:51
Фото: vsdn.ru
Трагедия случилась в городе Нязепетровске, где накануне утром были найдены тела пяти погибших.
Жертвами преступления, которое было совершено в частном доме, стали четверо взрослых и ребенок.
Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в причастности к гибели пяти человек. Две женщины, двое мужчин и четырехлетний ребенок скончались от множественных ножевых ранений.
ЧП случилось в минувшую субботу, 4 мая. По данным региональных СМИ, вскоре после обнаружения тел погибших выяснилось, что в доме находился еще и младенец. Грудной ребенок, лежавший в коляске, оказался единственным, кого пощадил убийца.
Сведений о личности задержанного и мотивах его действий из официальных источников пока не поступало.
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