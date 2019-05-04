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На Южном Урале совершено массовое убийство
4.5.2019 18:27
Фото: v-moldove.ru
В Челябинской области правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели пяти человек, тела которых были найдены сегодня утром.
ЧП случилось в одном из частных домов города Нязепетровска.
Жертвами преступления стали две женщины, двое мужчин и четырехлетний ребенок. Все они скончались от множественных ножевых ранений.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Полиция приступила к установлению обстоятельств ЧП. На месте происшествия работают криминалисты.
Ранее в Уфе были найдены тела двух женщин и трех детей со следами насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве жены, двух детей, падчерицы и ее годовалого сына покончил с собой, когда к нему пришли полицейские.
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