ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США вынесли приговор родителям, издевавшимся над 13 детьми
В США вынесли приговор родителям, издевавшимся над 13 детьми
Принца Гарри и Меган Маркл могут на несколько лет отправить в Африку
Принца Гарри и Меган Маркл могут на несколько лет отправить в Африку
Под Архангельском на озере утонули четыре рыбака
 Под Архангельском на озере утонули четыре рыбака
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского с победойВ Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского с победой
На Шри-Ланке вновь прогремел мощный взрыв На Шри-Ланке вновь прогремел мощный взрыв
Полиция Тувы задержала седьмого из девяти арестантов, сбежавших из изолятораПолиция Тувы задержала седьмого из девяти арестантов, сбежавших из изолятора
ИГ заявило о причастности к атаке на министерство в КабулеИГ заявило о причастности к атаке на министерство в Кабуле
В Петербурге стартовала Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии В Петербурге стартовала Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)
Нестираемые воспоминания (девятая часть)Нестираемые воспоминания (девятая часть)
Новые книги Елены ГординойНовые книги Елены Гординой
Нестираемые воспоминания (восьмая часть)Нестираемые воспоминания (восьмая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Индии пять человек стали жертвами агрессивного слона


21.4.2019 21:28
В Индии пять человек стали жертвами агрессивного слонаФото: dainikbhaskar.com

Трагедия случилась на территории штата Орисса.

Как передает портал Hindu, несколько дней назад агрессивно настроенный слон атаковал членов семьи, которые спали на веранде дома.

В результате ЧП три жителя деревни Сандха от полученных ранений скончались на месте. Позже в том же населенном пункте был зафиксирован еще один смертельный случай - слон атаковал женщину. Через час поступила информация о происшествии в расположенной по соседству деревни Сантапада, где погиб человек.

По словам представителей Общества дикой природы Орисса (WSO), учитывая, что животное настолько агрессивно, нападения могут повториться. Поэтому местные власти должны сделать все для скорейшей поимки слона.

На территории индийского штата Орисса в прошлом уже много раз происходили подобного рода ЧП. По данным официальной статистики, в течение последних девяти лет погибли 661 человек и были убиты около семисот слонов. Родственникам тех, кто погиб в результате нападения диких животных, согласно индийским законам, выплачивается компенсация в размере 400 тысяч индийских рупий (5,7 тысячи долларов США).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского с победойВ Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского с победой
Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в 39 летКорреспондент Первого канала Илья Костин умер в 39 лет
В ХМАО после гибели ребенка, получившего травму на прогулке, возбудили дело в отношении воспитателяВ ХМАО после гибели ребенка, получившего травму на прогулке, возбудили дело в отношении воспитателя
Командам Порошенко и Зеленского удалось договориться о проведении дебатовКомандам Порошенко и Зеленского удалось договориться о проведении дебатов
В Израиле впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере В Израиле впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 849


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru