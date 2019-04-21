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В Индии пять человек стали жертвами агрессивного слона
21.4.2019 21:28
Фото: dainikbhaskar.com
Трагедия случилась на территории штата Орисса.
Как передает портал Hindu, несколько дней назад агрессивно настроенный слон атаковал членов семьи, которые спали на веранде дома.
В результате ЧП три жителя деревни Сандха от полученных ранений скончались на месте. Позже в том же населенном пункте был зафиксирован еще один смертельный случай - слон атаковал женщину. Через час поступила информация о происшествии в расположенной по соседству деревни Сантапада, где погиб человек.
По словам представителей Общества дикой природы Орисса (WSO), учитывая, что животное настолько агрессивно, нападения могут повториться. Поэтому местные власти должны сделать все для скорейшей поимки слона.
На территории индийского штата Орисса в прошлом уже много раз происходили подобного рода ЧП. По данным официальной статистики, в течение последних девяти лет погибли 661 человек и были убиты около семисот слонов. Родственникам тех, кто погиб в результате нападения диких животных, согласно индийским законам, выплачивается компенсация в размере 400 тысяч индийских рупий (5,7 тысячи долларов США).
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