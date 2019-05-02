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Скончался гражданин Турции, раненный при стрельбе в Крайстчерче
2.5.2019 21:32
Фото: vk.com
В Новой Зеландии скончался турецкий гражданин, получивший тяжелые ранения во время теракта в мечети Крайстчерча.
О смерти соотечественника рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, гражданин Турции Зекерия Туйян, несмотря на все усилия медиков, не смог восстановиться после тяжелых ранений, которые получил "при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче".
Написав о смерти Зекерии Туйяна в своем Twitter, Мевлют Чавушоуглу выразил глубокие соболезнования родственникам покойного.
Согласно последним данным, количество жертв вооруженного нападения на мечеть в Крайстчерче возросло до пятидесяти одного человека. Пострадали в результате ЧП пятьдесят верующих.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что теракты на Шри-Ланке могли быть местью за события. случившиеся 15 марта в Новой Зеландии.
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