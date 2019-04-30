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Меган Маркл собирается накануне родов нарушить еще одну королевскую традицию Меган Маркл собирается накануне родов нарушить еще одну королевскую традицию

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Меган Маркл собирается накануне родов нарушить еще одну королевскую традицию


30.4.2019 22:22
Меган Маркл собирается накануне родов нарушить еще одну королевскую традициюФото: losangelesblade.com

Герцогиня Сассекская, когда родится ее ребенок, не планирует выпускать какие-либо товары, которые будут посвящены появлению на свет нового члена королевской семьи.

Тем самым Меган Маркл вновь нарушит многолетние традиции, отмечает Insider.

Со ссылкой на Royal Collection Trust сообщается, что Меган Маркл не намерена выпускать какие-либо товары, которые будут связаны с появлением на свет ее малыша.

Ранее линейка Royal Baby неоднократно пополнялась специально созданными коллекциями. Это происходило в связи с рождением детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в 2013, 2015 и 2018 годах. Особые товары, которые были выпущены вскоре после появления на свет Луи, до сих пор можно заказать на портале Royal Collection Shop.

Как предположил известный эксперт по делам королевской семьи Ричард Фитцуильямс, для пары, которая предпочитает "все делать по-своему", выпуск мерчендайза, вероятно, является "слишком коммерческой" идеей.

Напомним, ранее Меган Маркл категорически отказалась рожать в отделении, где уже не раз лежала Кейт Миддлтон.

Позже ожидающей рождения первенца Меган Маркл даже запретили носить украшения, в которых когда-то выходила в свет мать ее мужа - принцесса Диана. Как писали британские СМИ, таким образом Елизавета II пытается надавить на беременную супругу внука, которая столь легкомысленно себя ведет по отношению к устоям двора.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 228

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