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Меган Маркл запретили носить драгоценности Дианы


5.4.2019 12:57
Меган Маркл запретили носить драгоценности ДианыФото: sputnik.by

Как пишут британские СМИ, принц Гарри возмущен очередной несправедливостью со стороны королевского двора в отношении его супруги.

На этот раз ожидающей рождения первенца Меган Маркл запретили носить украшения, в которых когда-то выходила в свет мать ее мужа - принцесса Диана.

По данным прессы, королева продолжает указывать американке на ее место. Со ссылкой на источники, близкие к королевскому двору Великобритании, СМИ пишут о том, что Елизавета II продолжает давить на беременную жену внука, ведь Меган Маркл с тем же упорством нарушает все традиции.

Как стало известно, Меган Маркл запретили носить некоторые украшения из королевской коллекции. Согласно указанию королевы, в число драгоценностей, недоступных для Меган, вошли вещи, в которых в прошлом выходила в свет принцесса Дианы. Некоторые из этих украшений можно было увидеть на Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская не ограничена в выборе драгоценностей, отмечают британские таблоиды, она может позаимствовать практически любое из украшений покойной матери своего супруга для различных мероприятий, включая тиары.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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