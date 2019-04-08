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Меган Маркл отказалась от королевских акушеров-мужчин «в костюмах»


8.4.2019 07:24
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров-мужчин «в костюмах»Фото: cafemomstatic.com

Герцогиня Сассекская заявила, что не хочет рожать первенца в присутствии "мужчин в костюмах", пишут британские СМИ.

Меган Маркл уже подобрала себе команду врачей, которую возглавит женщина.

Со ссылкой на источник, близкий к королевскому семейству Великобритании утверждается, что герцогиня Сассекская сама подобрала себе врачей, которые будут присутствовать при родах ее первенца. Речь идет о лучших специалистах в своей области. Возглавит коллектив медиков женщина.

Отмечается, что королевские акушеры все равно будут готовиться к столь важному событию в жизни принца Гарри и его супруги. Однако доктора вмешаются в процесс лишь в случае экстренной необходимости.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл отказалась рожать в отделении, где ранее появился на свет ее муж и дети Кейт Миддлтон.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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