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Меган Маркл отказалась от королевских акушеров-мужчин «в костюмах»
8.4.2019 07:24
Фото: cafemomstatic.com
Герцогиня Сассекская заявила, что не хочет рожать первенца в присутствии "мужчин в костюмах", пишут британские СМИ.
Меган Маркл уже подобрала себе команду врачей, которую возглавит женщина.
Со ссылкой на источник, близкий к королевскому семейству Великобритании утверждается, что герцогиня Сассекская сама подобрала себе врачей, которые будут присутствовать при родах ее первенца. Речь идет о лучших специалистах в своей области. Возглавит коллектив медиков женщина.
Отмечается, что королевские акушеры все равно будут готовиться к столь важному событию в жизни принца Гарри и его супруги. Однако доктора вмешаются в процесс лишь в случае экстренной необходимости.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл отказалась рожать в отделении, где ранее появился на свет ее муж и дети Кейт Миддлтон.
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