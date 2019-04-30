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ФСБ: В Подмосковье выявлена крупная лаборатория по производству наркотиков
30.4.2019 16:19
Фото: tvzvezda.ru
По данным правоохранителей, организовал ее житель российской столицы.
Злоумышленника задержали с поличным, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Федеральная служба безопасности РФ ликвидировала в Московской области крупную лабораторию, где производились наркотики. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что изготовленное в ней синтетическое зелье в дальнейшем реализовывалось через нелегальные интернет-магазины, специализирующиеся на продаже запрещенных веществ.
Организовал лабораторию, где производились особо крупные партии наркотиков, житель Москвы. В ходе обысков было выявлено и изъято более 164 килограмма жидкости, в состав которой входило не менее 28 килограмма синтетических наркотиков. Кроме того, в частном домовладении обнаружили оборудование, специальную посуду и химические реактивы.
Задержанный с поличным наркоторговец был взят под стражу.
Ранее полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская Тишина". Ранее судимый мужчина 1984 года рождения был пойман благодаря совместным действиям следователей ГСУ и сотрудников ФСБ России, а также собственной безопасности УФСИН по Москве и представителей столичной полиции. Обвиняемый уже начал давать признательные показания, подтвердив факт передачи запрещенных веществ в следственный изолятор.
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