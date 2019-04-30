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Полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская Тишина"
30.4.2019 15:17
Фото: argumentiru.com
Мужчина уже начал давать признательные показания, сообщает ТАСС. По словам подозреваемого, он действительно передавал арестантам запрещенные вещества.
Ранее от наркотического отравления скончались несколько подследственных. по факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по целому ряду статей, включая "Халатность".
В сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская Тишина", от отравления которыми скончались двое арестантов, подозревают ранее судимого мужчину 1984 года рождения. Он был задержан благодаря совместным действиям следователей ГСУ и сотрудников ФСБ России, а также собственной безопасности УФСИН по Москве и представителей столичной полиции.
На одном из первых допросов задержанный уже подтвердил факт передачи наркотических веществ в следственный изолятор. Вскоре ему официально предъявили обвинение, следствие собирается просить суд об аресте.
Напомним, группу заключенных экстренно госпитализировали в период с 22 по 24 апреля с диагнозом "острое отравление психотропами". В СИЗО по факту ЧП возбудили уголовное дело, инициирована тщательная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются. Согласно уточненным официальным данным, после употребления наркотиков скончались два подследственных. Два других пациента уже выписаны из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии.
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