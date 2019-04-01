|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Японии объявили название эры правления нового императора
1.4.2019 13:03
Фото: livejournal.com
По словам премьер-министра Японии, один из заключенных в этом поэтическом выражении смыслов можно трактовать как "рождение и взращивание культуры при сближении прекрасных людских сердец". Разъяснив значение девиза правления следующего императора, Синдзо Абэ отметил, что таким образом нация собирается выразить свою "благодарность дням мира".
Токио снова выражает решимость "открыть путь новой эре, полной надежд, вместе с нашим народом", — подчеркнул японский премьер. Синдзо Абэ при этом выразил надежду на то, что наименование новой эры, связанное с приходом императора Нарухито, сможет укорениться в жизни японцев и "будет широко принято людьми".
Ранее японское правительство приняло решение о том, что эра правления нового императора будет носить название Рэйва, что можно трактовать как "порядок и гармония".
В Японии традиционно присваивают наименования периодам правления каждого императора после того, как он взойдет на престол. Такая система летоисчисления с древности сочетается с принятой на западе. Согласно ей, нынешний год является 31-м годом эры Хэйсэй ("Установление мира") — периоду правления императора Акихито.
Предполагается, что 85-летний японский император Акихито 30 апреля отречется от престола в пользу собственного сына. Уже на следующий день принц Нарухито официально станет императором Японии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|