Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Виктор Сухоруков после перелома руки впал в депрессию

28.4.2019 16:35

Фото: wp.com



Артист был вынужден носить гипс в течение нескольких недель после неудачного падения на сцене.



Как признался Виктор Сухоруков, после того, как он сильно повредил руку во время спектакля, ему пришлось столкнуться с депрессией.



После того, как медики запретили Виктору Сухорукову на некоторое время воздержаться от работы, 67-летний артист признался, что впал в депрессию.



Как рассказал артист, боль была настолько острой, что он даже не помнит обстоятельств случившегося. Сухоруков отметил, что прыгал по сцене, произнося свой монолог, а потом очнулся и понял, что на его руке гипс. По словам артиста, после падения его рука вылетела из локтя и "повисла как чужая", было действительно страшно.



Напомним, известный российский артист был травмирован во время спектакля "Встречайте, мы уходим" в Государственном академическом театре им. Моссовета. Практически одновременно с Виктором Сухоруковым на сцене другого театра пострадал артист балета Владислав Лантратов. Танцовщик повредил ногу во время премьеры постановки "Зимняя сказка" по Уильяму Шекспиру.



Лантратов неудачно приземлился в начале второго отделения спектакля, состоявшегося на исторической сцене Большого театра. В результате артиста срочно заменил Давид Мотта Соарес, вышедший к зрителям уже через четверть часа.



Автор: Злата Богатова

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