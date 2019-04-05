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Сухоруков и Лантратов почти одновременно получили травмы на сцене


5.4.2019 12:35
Сухоруков и Лантратов почти одновременно получили травмы на сценеФото: rg.ru

В минувший четверг известный российский актер Виктор Сухоруков пострадал во время спектакля в театре Моссовета.

Как стало известно, практически в тот же момент артист балета Владислав Лантратов повредил ногу, выступая в Большом.

Во время премьеры балетной постановки "Зимняя сказка" по Уильяму Шекспиру, которая состоялась накануне на исторической сцене Большого театра, Владислав Лантратов неудачно приземлился  в начале второго отделения. Как выяснилось позже, артист балета серьезно повредил ногу.

Организаторы были вынуждены остановить спектакль, отправив зрителей на внеплановый антракт. По словам врачей скорой, прибывших на вызов и осмотревших Лантратова, госпитализация не потребовалась. Однако выйти на сцену в тот вечер он уже не мог, поэтому артиста заменил Давид Мотта Соарес. Он продолжил выступление уже через четверть часа.

Ранее стало известно о ЧП с Виктором Сухоруковым, который получил травму на сцене в тот же вечер. По данным российских СМИ, играя в спектакле "Встречайте, мы уходим", артист упал, споткнувшись об ковер.

Как сообщил сам Сухоруков, вероятно, он сломал руку, либо она у него "вылетела". Администрации пришлось распорядиться о том, что спектакль не будет доигран до конца, сразу  после чего занавес опустился.

Скорая доставила актера в НИИ имени Склифосовского. К счастью, обошлось без перелома - после осмотра врачи диагностировали у Сухорукова сильный ушиб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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