Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сухоруков и Лантратов почти одновременно получили травмы на сцене

5.4.2019 12:35

Фото: rg.ru



В минувший четверг известный российский актер Виктор Сухоруков пострадал во время спектакля в театре Моссовета.



Как стало известно, практически в тот же момент артист балета Владислав Лантратов повредил ногу, выступая в Большом.



Во время премьеры балетной постановки "Зимняя сказка" по Уильяму Шекспиру, которая состоялась накануне на исторической сцене Большого театра, Владислав Лантратов неудачно приземлился в начале второго отделения. Как выяснилось позже, артист балета серьезно повредил ногу.



Организаторы были вынуждены остановить спектакль, отправив зрителей на внеплановый антракт. По словам врачей скорой, прибывших на вызов и осмотревших Лантратова, госпитализация не потребовалась. Однако выйти на сцену в тот вечер он уже не мог, поэтому артиста заменил Давид Мотта Соарес. Он продолжил выступление уже через четверть часа.



Ранее стало известно о ЧП с Виктором Сухоруковым, который получил травму на сцене в тот же вечер. По данным российских СМИ, играя в спектакле "Встречайте, мы уходим", артист упал, споткнувшись об ковер.



Как сообщил сам Сухоруков, вероятно, он сломал руку, либо она у него "вылетела". Администрации пришлось распорядиться о том, что спектакль не будет доигран до конца, сразу после чего занавес опустился.



Скорая доставила актера в НИИ имени Склифосовского. К счастью, обошлось без перелома - после осмотра врачи диагностировали у Сухорукова сильный ушиб.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 124

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 4.4.2019 15:32 Скончался режиссер Георгий Данелия

Скончался режиссер Георгий Данелия 4.4.2019 08:22 На юге Сахары найдена гробница супруги фараона Джедкара Исеси

На юге Сахары найдена гробница супруги фараона Джедкара Исеси 2.4.2019 21:00 Шведские музыканты призывают бойкотировать Евровидение в Тель-Авиве

Шведские музыканты призывают бойкотировать Евровидение в Тель-Авиве 31.3.2019 18:44 Съемки хоррора про Ивана Грозного пройдут в Казани

Съемки хоррора про Ивана Грозного пройдут в Казани 31.3.2019 13:51 NYT: «Спаситель мира» да Винчи пропал из филиала Лувра в ОАЭ