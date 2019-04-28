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СМИ пишут о смерти третьего арестанта «Матросской Тишины» из-за отравления наркотиками


28.4.2019 15:20
СМИ пишут о смерти третьего арестанта «Матросской Тишины» из-за отравления наркотикамиФото: vk.com

Несмотря на все усилия медиков, скончался еще один арестант, который ранее был госпитализирован в медицинское учреждение из СИЗО связи с передозировкой наркотиков.

Ранее была подтверждена гибель одного человека.

Как передает сегодня агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, один из подследственных, которые были доставлены из СИЗО-1, скончался сегодня утром от острого отравления. Причиной гибели арестанта стали наркотические вещества.

По словам замглавы ФСИН Валерий Максименко, от отравления умерли двое арестантов "Матросской тишины", еще двое сейчас находятся в реанимационном отделении одной из больниц Москвы.

В "Московском комсомольце" появилась публикация о том, что речь идет о 40-летнем Андрее Бачинском. Мужчина был взят под арест в минувшем марте, его обвиняли в незаконном хранении запрещенных веществ. По данным ряда источников, на текущий момент скончались трое подследственных из четырех, однако из официальных источников информация поступает противоречивая - представители ФСИН подтверждают лишь гибель двух человек.

Напомним, группу заключенных экстренно госпитализировали в период с 22 по 24 апреля с диагнозом "острое отравление психотропами". В СИЗО по факту ЧП возбудили уголовное дело, инициирована тщательная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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