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В «Матросской Тишине» скончался один из арестантов, отравившихся наркотиками


27.4.2019 22:14
В «Матросской Тишине» скончался один из арестантов, отравившихся наркотикамиФото: vk.com

Как заявили представители Следственного комитета России, сбыт запрещенных веществ в СИЗО произошел в период с 22 по 24 апреля.

По данным ТАСС, в этот период наркотиками отравились по меньшей мере четверо арестантов. Всех госпитализировали.

Со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Москве уточняется, что один из отравившихся мужчин умер. Трое других сейчас остаются под наблюдением медиков. Информации о состоянии арестантов пока нет, известно лишь, что у них диагностировано острое отравление, спровоцированное приемом наркотических веществ.

По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело по нескольким статьям. в частности, речь идет о незаконном сбыте наркотиков в СИЗО, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Наказание за указанные выше преступления может подразумевать лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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