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В Белгороде найдены тела женщины и ее 11-летнего сына
28.4.2019 11:53
Фото: vk.com
Местные следственные органы приступили к проверке по факту ЧП.
По предварительным данным, женщина и ее сын могли упасть с большой высоты.
Следственный отдел по городу Белгороду регионального СУ СКР приступил к выяснению обстоятельств случившегося. В ведомстве отметили, что решение о возбуждении уголовного делапримут позже, по итогам предварительного разбирательства.
ЧП случилось утром минувшей субботы, 27 апреля. В экстренные службы поступил сигнал о гибели женщины и ребенка, тела которых находятся около дома No 11 по Свято-Троицкому бульвару. Правоохранители, прибыв к месту происшествия, установили, что на телах 47-летней местной жительницы и ее ребенка имеются характерные для падения с большой высоты повреждения.
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