ИнтерНовости - новости в стране и мире
Украинские дипломаты требуют извинений у чешского СМИ за «еврея во главе фашистов»
Украинские дипломаты требуют извинений у чешского СМИ за «еврея во главе фашистов»
В Швеции будет издана биография умершего год назад диджея Avicii
В Швеции будет издана биография умершего год назад диджея Avicii
Владимир Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном
 Владимир Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Скончалась Элина БыстрицкаяСкончалась Элина Быстрицкая
Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы
В Москве два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» В Москве два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки»
Владимир Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном Владимир Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном
Японские власти извинились перед жертвами принудительной стерилизации Японские власти извинились перед жертвами принудительной стерилизации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)
Нестираемые воспоминания (девятая часть)Нестираемые воспоминания (девятая часть)
Новые книги Елены ГординойНовые книги Елены Гординой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы


08:45
Савченко сравнила российские и украинские тюрьмыФото: vk.com

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко поделилась своим мнением по этому поводу, когда выступала в эфире телевизионного канала NewsOne.

В российской тюрьме к ней относились с большим почетом, чем в украинской, отметила она.

Как сообщила Надежда Савченко, особой разницы в бытовых условиях или деятельности сотрудников не наблюдалось. При этом, когда она находилась в российской тюрьме, к ней "было больше почета". По словам украинского депутата, когда ее арестовали в зоне боевых действий на Донбассе, она "была чем-то непонятным, страной, Украиной".

Савченко пояснила, что и в России, и на Украине до сих пор в тюрьмах действует "советская система", поэтому она во время заключения не обнаружила больших различий в условиях содержания и даже деятельности сотрудников учреждения.

На прошлой неделе Броварской городской районный суд Киевской области вынес решение об освобождении из-под стражи депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко и экс-главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Надежде Савченко ранее были предъявлены обвинения в причастности к подготовке террористических атак в Верховной Раде и правительственном квартале украинской столицы. По мнению киевских правоохранителей, она совместно с Рубаном также готовила покушение на главу государства Петра Порошенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В США растет число жертв торнадоВ США растет число жертв торнадо
Погибшая в ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУПогибшая в ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ
В Магнитогорске четвероклассник скончался после вдыхания газа из баллончика В Магнитогорске четвероклассник скончался после вдыхания газа из баллончика
В Сети появилось видео столкновений спецназа и протестующих в Панкисском ущелье В Сети появилось видео столкновений спецназа и протестующих в Панкисском ущелье
Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 850


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru