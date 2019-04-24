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Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы
08:45
Фото: vk.com
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко поделилась своим мнением по этому поводу, когда выступала в эфире телевизионного канала NewsOne.
В российской тюрьме к ней относились с большим почетом, чем в украинской, отметила она.
Как сообщила Надежда Савченко, особой разницы в бытовых условиях или деятельности сотрудников не наблюдалось. При этом, когда она находилась в российской тюрьме, к ней "было больше почета". По словам украинского депутата, когда ее арестовали в зоне боевых действий на Донбассе, она "была чем-то непонятным, страной, Украиной".
Савченко пояснила, что и в России, и на Украине до сих пор в тюрьмах действует "советская система", поэтому она во время заключения не обнаружила больших различий в условиях содержания и даже деятельности сотрудников учреждения.
На прошлой неделе Броварской городской районный суд Киевской области вынес решение об освобождении из-под стражи депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко и экс-главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Надежде Савченко ранее были предъявлены обвинения в причастности к подготовке террористических атак в Верховной Раде и правительственном квартале украинской столицы. По мнению киевских правоохранителей, она совместно с Рубаном также готовила покушение на главу государства Петра Порошенко.
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