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На Украине отпустили на свободу Надежду Савченко


16.4.2019 07:51
На Украине отпустили на свободу Надежду СавченкоФото: atr.ua

Решение вынес Броварской городской районный суд Киевской области.

Как стало известно, депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко и экс-главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана отпустят из под стражи уже сегодня, 16 апреля.

По данным украинских СМИ, судебный вердикт был встречен бурными аплодисментами. Как заявила Надежда Савченко, покидая зал судебных слушаний, вновь став свободным человеком, она намерена "бороться за Украину".

Срок содержания Савченко и Рубана под арестом истек в ночь на 16 апреля, пишут украинские СМИ. Учитывая, что суд не успел рассмотреть ходатайство о продлении, поданное прокуратурой, обоих фигурантов пришлось отпустить.

Надежде Савченко ранее были предъявлены обвинения в причастности к подготовке террористических атак в Верховной Раде и правительственном квартале украинской столицы. По мнению киевских правоохранителей, она совместно с Рубаном также готовила покушение на главу государства Петра Порошенко.

Напомним, накануне Савченко высмеяла Порошенко, пришедшего на стадион, но так и не дождавшегося своего конкурента в борьбе за президентское кресло.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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