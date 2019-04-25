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В Китае 11 рабочих стали жертвами ЧП на стройке


25.4.2019 11:27
В Китае 11 рабочих стали жертвами ЧП на стройкеФото: ontar.com.ua

По меньшей мере одиннадцать человек погибли в Китае из-за поломки лифта на территории стройплощадки, передает ТАСС.

С травмами в больницу доставили двух пострадавших.

Смертельная авария случилась в городе Хэншуй, который расположен в северной провинции Хэбэй. По данным информационного портала Sina, сегодня в 08:00 утра по местному времени (03:00 по Москве) из-за неисправного лифта погибли одиннадцать человек.

Трагедия случилась на строительной площадке компании Jade Huating. Подробности ЧП выясняют специалисты.

Ранее стало известно о гибели трех человек в результате аварии на химическом заводе в китайском городе Уланчаб, который находится в северной части страны. По данным китайских СМИ, примерно в 3:00 среды по местному времени (22:00 вторника по Москве) на предприятии прогремел взрыв.

Автор: Злата Богатова

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