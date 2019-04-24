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В Китае в результате взрыва на химпредприятии погибли три человека


24.4.2019 12:03
В Китае в результате взрыва на химпредприятии погибли три человекаФото: sb.by

Смертельная авария произошла на заводе, который принадлежит компании Dongxing Chemical. Предприятие расположено на территории города Уланчаб на севере КНР.

По данным китайских СМИ, взрыв прогремел примерно в 3:00 среды по местному времени (22:00 вторника по Москве).

В результате ЧП ранения получили восемь человек, трое из них скончались. Пострадавших доставили в больницу, сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало, как и информации о причинах аварии. Известно лишь, что обстоятельства случившегося в рамках начатого расследования уже выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в минувшем марте ЧП случилось на территории китайской провинции Цзянсу на востоке страны. В промышленном парке произошел мощнейший взрыв, после которого начался пожар. В ликвидации огня было задействовано около тысячи человек. Жертвами аварии стали десятки людей, сотням потребовалась медицинская помощь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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