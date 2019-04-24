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В Омске пьяный мужчина пытался сжечь в печи двухлетнего внука
24.4.2019 12:19
Фото: etokirpichi.ru
Ребенка удалось спасти, мальчик находится в реанимации. Врачи диагностировали у него ожоги 50 процентов поверхности тела.
Следственные органы региона возбудили по факту ЧП уголовное дело.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов, чудовищный инцидент случился в минувший понедельник, 22 апреля. Мать двухлетнего мальчика, отправляясь на работу, попросила присмотреть за малышом своих родителей. В тот момент они находились в дачном доме.
В ходе предварительного расследования установлено, что 53-летний мужчина, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения, силой отобрал внука у своей супруги. Вытолкав женщину из дома, а мальчика затолкал в растопленную печь. Вернувшаяся с соседкой бабушка сразу же пришла внуку на помощь и вызвала медиков. Ребенка экстренно госпитализировали.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство малолетнего, которое было совершено с особой жестокостью. Подозреваемого задержала полиция, сейчас решается вопрос о его аресте. Установлено также, что семья ранее была признана неблагополучной, ее ставили на учет в органы профилактики. Пять лет назад, когда матери пострадавшего ребенка было шестнадцать лет, семейство было снято с учета.
Напомним, в конце минувшего марта жителя Урала задержали по подозрению в убийстве маленького внука и похищении еще двоих.
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