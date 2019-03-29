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Жителя Урала задержали по подозрению в убийстве маленького внука и похищении еще двоих


29.3.2019 22:48
Жителя Урала задержали по подозрению в убийстве маленького внука и похищении еще двоихФото: e1.ru

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика и похищения двух его братьев, пяти и семи лет.

Как передают уральские СМИ со ссылкой на следственные органы региона, ЧП случилось в населенном пункте Гагарка. В одном из домов деревни обнаружили тело двухлетнего ребенка с явными признаками криминальной смерти.

В ходе начатой проверки выяснилось, что из дома, где погиб мальчик, пропали мужчина 1952 г.р. и двое его внуков. Дедушка и стал главным подозреваемым в убийстве ребенка. Установлено, что после убийства младшего из братьев мужчина похитил двух других детей и на собственной машине вывез их за пределы городского округа Заречный. Полицейским уже удалось задержать подозреваемого, сейчас с ним работают следователи

В региональном ведомстве пояснили, что нетрезвый мужчина был пойман после того, как полиция объявила о введении плана "Перехват". Братья погибшего ребенка, пяти и семи лет, были в машине подозреваемого. Дети живы и здоровы, им уже начали оказывать необходимую психологическую помощь.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по статьям об убийстве малолетнего ребенка и похищение двух детей, которые являлись заведомо несовершеннолетних. Мужчине может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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