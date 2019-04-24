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ФБР обнародовало документы о побеге Гитлера в Аргентину
24.4.2019 08:26
Фото: historydaily.org
Федеральное бюро расследований США рассекретило документы, судя по которым, в период после Второй мировой войны американское ведомство тщательно проверяло версию о том, что Адольф Гитлер мог бежать в Южную Америку. Первый из подготовленных отчетов был составлен в сентябре 1945 года.
Как следует из материалов, рассекреченных ФБР, глава Третьего рейха мог добраться до Южной Америки на подводной лодке. Затем Адольф Гитлер якобы скрывался на ранчо, которое располагалось в южной части Анд. Убежище ему предоставила группа высокопоставленных представителей властей Аргентины.
Когда с этими докладами был ознакомлен руководитель бюро Эдгар Гувер, полученные агентами выводы признали неполными. Вместе с тем, в ФБР сочли, что продолжать дальнейшие поиски Гитлера на основе этих сведений не представляется возможным.
Адольф Гитлер совершил суицид 30 апреля 1945 года, когда бойцы Красной Армии уже приступили к штурму Берлина. Останки главы Третьего Рейха были обнаружены советскими военнослужащими, после чего было проведено опознание с участием лечащих врачей фюрера.
Не так давно в США ушли с молотка личные письма Альберта Эйнштейна, в том числе, послание, где ученый пишет о "безумии Гитлера".
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