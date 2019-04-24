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ФБР обнародовало документы о побеге Гитлера в Аргентину


24.4.2019 08:26
ФБР обнародовало документы о побеге Гитлера в АргентинуФото: historydaily.org

Федеральное бюро расследований США рассекретило документы, судя по которым, в период после Второй мировой войны американское ведомство тщательно проверяло версию о том, что Адольф Гитлер мог бежать в Южную Америку. Первый из подготовленных отчетов был составлен в сентябре 1945 года.

Как следует из материалов, рассекреченных ФБР, глава Третьего рейха мог добраться до Южной Америки на подводной лодке. Затем Адольф Гитлер якобы скрывался на ранчо, которое располагалось в южной части Анд. Убежище ему предоставила группа высокопоставленных представителей властей Аргентины.

Когда с этими докладами был ознакомлен руководитель бюро Эдгар Гувер, полученные агентами выводы признали неполными. Вместе с тем, в ФБР сочли, что продолжать дальнейшие поиски Гитлера на основе этих сведений не представляется возможным.

Адольф Гитлер совершил суицид 30 апреля 1945 года, когда бойцы Красной Армии уже приступили к штурму Берлина. Останки главы Третьего Рейха были обнаружены советскими военнослужащими, после чего было проведено опознание с участием лечащих врачей фюрера.

Не так давно в США ушли с молотка личные письма Альберта Эйнштейна, в том числе, послание, где ученый пишет о "безумии Гитлера".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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