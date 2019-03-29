Новости шоу-бизнеса

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Письмо Эйнштейна о «безумии Гитлера» ушло с молотка за $134 тыс.
29.3.2019 16:27
Фото: patrisnews.com
В Соединенных Штатах состоялся аукцион, на котором были распроданы личные письма Альберта Эйнштейна.
Среди лотов было письмо, в котором ученый пишет о "безумии Гитлера", сообщает РИА Новости.
Торги проводил аукционный дом Nate D. Sanders.
Как стало известно, за письмо, датированное 1939 годом, покупатель отдал свыше 134 тысяч долларов. В этом послании Альберт Эйнштейн говорит об "единстве еврейского народа" и том, что Гитлер безумен, речь также идет о теории относительности.
В рамках аукциона, проводившегося накануне, 28 марта, также были представлены личные письма Эйнштейна 1934 и 1921 годов, где выдающийся ученый комментирует различные события того времени, в частности, приход к власти Гитлера.
На торги выставили и письмо, адресованное первой супруге Эйнштейна, где он пишет о лечении сына, у которого врачи диагностировали шизофрению. Высылая деньги на лекарства, ученый в тот период переживал серьезные лишения.
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