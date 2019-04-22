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На Шри-Ланке вновь прогремел мощный взрыв
22.4.2019 14:02
Фото: vistanews.ru
В Коломбо взорвался грузовик, передает РИА Новости.
Со ссылкой на очевидцев международные СМИ сообщают о том, что взрыв прогремел, когда саперы работали возле одной из церквей, которые пострадали накануне.
В крупнейшем городе Шри-Ланке - Коломбо - вновь прогремел мощный взрыв.
По предварительным данным, ЧП случилось, когда саперы пытались обезвредить взрывное устройство, обнаруженное около одной из церквей, где накануне происходили взрывы. При невыясненных пока обстоятельствах на воздух взлетела припаркованная рядом машина.
Сведений о разрушениях и пострадавших пока нет.
Согласно уточненной информации, жертвами вчерашних терактов, когда в Коломбо и ряде других городов Шри-Ланки произошли восемь взрывов, стали почти триста человек, в том числе, более тридцати иностранных граждан. Ранения получили по меньшей мере пятьсот человек.
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