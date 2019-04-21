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На Шри-Ланке количество погибших в результате серии взрывов превысило 200 человек
21.4.2019 17:36
Фото: netinfo.bg
Российские дипломаты, обратившись к согражданам, призывают туристов из РФ не покидать курортные зоны.
Правоохранительные органы Коломбо уже задержали нескольких подозреваемых в причастности к терактам.
По уточненным данным, в общей сложности в крупнейшем городе Шри-Ланки - Коломбо - и его пригородах прогремело восемь взрывов. Жертвами терактов стали 207 человек, свыше четырехсот ранены.
Объектами нападения были гостиницы, в которых останавливаются иностранные туристы, и церкви. Помимо Коломбо, взрывные устройства сработали в храмах, расположенных в Баттикалоа и Негомбо.
Атака, совершенная в день празднования католиками Пасхи в церкви Святого Себастьяна, была такого масштаба, что взрывной волной выбило все окна и двери, а с крыши практически полностью обвалилась черепица.
О своей ответственности за нападения пока не заявила ни одна из экстремистских организаций, действующих на территории Шри-Ланки.
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