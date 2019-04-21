ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Японии автобус въехал в пешеходов
 В Японии автобус въехал в пешеходов
Двухлетний сын Собчак начал учить китайский язык
Двухлетний сын Собчак начал учить китайский язык
Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии
 Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Шри-Ланке количество погибших в результате серии взрывов превысило 200 человекНа Шри-Ланке количество погибших в результате серии взрывов превысило 200 человек
Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента УкраиныВладимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
Под Архангельском на озере утонули четыре рыбака Под Архангельском на озере утонули четыре рыбака
В Японии автобус въехал в пешеходов В Японии автобус въехал в пешеходов
В Москве задержан мужчина, стрелявший из окна по подросткамВ Москве задержан мужчина, стрелявший из окна по подросткам

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)
Нестираемые воспоминания (девятая часть)Нестираемые воспоминания (девятая часть)
Новые книги Елены ГординойНовые книги Елены Гординой
Нестираемые воспоминания (восьмая часть)Нестираемые воспоминания (восьмая часть)
Нестираемые воспоминания (седьмая часть)Нестираемые воспоминания (седьмая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Шри-Ланке количество погибших в результате серии взрывов превысило 200 человек


21.4.2019 17:36
На Шри-Ланке количество погибших в результате серии взрывов превысило 200 человекФото: netinfo.bg

Российские дипломаты, обратившись к согражданам, призывают туристов из РФ не покидать курортные зоны.

Правоохранительные органы Коломбо уже задержали нескольких подозреваемых в причастности к терактам.

По уточненным данным, в общей сложности в крупнейшем городе Шри-Ланки - Коломбо - и его пригородах прогремело восемь взрывов. Жертвами терактов стали 207 человек, свыше четырехсот ранены.

Объектами нападения были гостиницы, в которых останавливаются иностранные туристы, и церкви. Помимо Коломбо, взрывные устройства сработали в храмах, расположенных в Баттикалоа и Негомбо.

Атака, совершенная в день празднования католиками Пасхи в церкви Святого Себастьяна, была такого масштаба, что взрывной волной выбило все окна и двери, а с крыши практически полностью обвалилась черепица.

О своей ответственности за нападения пока не заявила ни одна из экстремистских организаций, действующих на территории Шри-Ланки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 253

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Москве начала работу ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF В Москве начала работу ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF
Дизайнер Анастасия Виткина требует от бывшего бойфренда $10 млн Дизайнер Анастасия Виткина требует от бывшего бойфренда $10 млн
В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детей В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детей
Бортников: в страны ЕС вернулись 1,5 тыс. обученных террористов-исламистовБортников: в страны ЕС вернулись 1,5 тыс. обученных террористов-исламистов
Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 849


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru