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Полиция Тувы задержала седьмого из девяти арестантов, сбежавших из изолятора
22.4.2019 13:51
Фото: vk.com
Мужчина 1985 года рождения был пойман на территории населенного пункта Кызыл-Мажалык в Барун-Хемчикском районе, заявили представители МВД.
Сразу после того, как беглого арестанта задержали во дворе одного из домов по улице Чургуй-оола, его доставили в полицию.
Местонахождение еще одного участника побега из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский было установлено в процессе оперативно-розыскных мероприятий, к которым сразу после ЧП приступили местные правоохранители.
Напомним, первый из беглецов был пойман вскоре после ЧП, еще 14 апреля.
Девять задержанных совершили побег, когда их вывели за вещами в каптерку. Происшествие случилось на территории Барун-Хемчикского района, в местном ИВС. Двое арестантов атаковали дежурного полицейского, ударив его ножом.
В числе тех, кому удалось тогда сбежать, были подозреваемые в разбое Калзан Аян, Кужугет Орлан и Хомушку Марий-оол, задержанные за нанесение тяжких телесных повреждений Кужугет Эчис и Эрес-оол Айдын, а также подозреваемый в убийстве Саая Эртине.
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