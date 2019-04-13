Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Туве задержан один из девяти арестантов, сбежавших из ИВС

17:43

Фото: vk.com



Судьба остальных мужчин пока остается неизвестной, передают российские СМИ. Тувинские правоохранители продолжают поиски беглецов.



Ранее РЕН ТВ показал фото задержанных мужчин, которые совершили побег из изолятора временного содержания.



В числе тех, кого сейчас разыскивает полиция, подозреваемые в разбое Калзан Аян, Кужугет Орлан и Хомушку Марий-оол, уточняет телеканал.



Кужугета Эчиса и Эрес-оола Айдына полицейские ранее задержали за нанесение тяжких телесных повреждений. Мужчина по имени Саая Эртине является подозреваемым по делу об убийстве, а Доржу Менги совершил кражу.



Среди беглецов также были подозреваемый в грабеже Хомушку Айдыс и Ооржак Орлан, оказавшийся участником дорожно-транспортного происшествия с несколькими пострадавшими.



ЧП случилось на территории Барун-Хемчикского района Тувы, когда из местного ИВС вывели девять задержанных за вещами в каптерку. Двое арестантов атаковали дежурного полицейского, ударив его ножом. Раненого сразу же доставили в больницу, сведений о его состоянии пока нет.



По факту нападения на сотрудника полиции и побега уже возбудили уголовное дело.



Автор: Злата Богатова

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