|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 180 человек, в том числе 35 иностранцев
11:53
Фото: vk.com
Общее количество погибших превысило 180 человек, передает ТАСС.
По данным местных властей, ранения получили более трехсот пострадавших. Информация приводится по состоянию на 11:00 по московскому времени.
Как передает информационный портал News 1ST, цитируя источники в местной полиции, серия взрывов прогремела сегодня на Шри-Ланке во время праздничных мероприятий по случаю Пасхи.
По последним данным, в результате ЧП погибли 185 человек. Среди них - по меньшей мере тридцать пять иностранных граждан, сообщает Agence France-Presse.
Российские дипломаты ранее заявили о том, что сведения о согражданах, которые бы могли оказаться среди жертв или погибших, не поступали.
Несколько взрывов прогремели в крупнейшем городе страны - Коломбо. Сработали устройства, заложенные в трех гостиницах и одной церкви, а также двух храмах, расположенных в пригороде Негомбо.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|