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Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
15:03
Фото: politobzor.net
Лидер первого тура президентских выборов, артист Владимир Зеленский посетил избирательный участок.
Проголосовав, кандидат на пост главы государства обратился к представителям прессы, которые транслировали этот процесс.
Проголосовав во втором туре выборов на пост украинского президента, Владимир Зеленский заявил о том, что надеется на победу "честного выбора".
Поздравив всех с вербным воскресеньем, артист отметил, что уже удалось объединить Украину. Теперь можно увидеть, как объединяются и журналисты. Зеленский также описал свое утро, которое было хорошим: "дети, глазунья, кофе и для настроения еще жена включила Эминема".
Речь Зеленского после голосования показал в прямом эфире телевизионный канал "112 Украина".
Напомним, за девять с половиной часов до начала второго тура выборов в суд был подан иск о снятии Зеленского с выборов.
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