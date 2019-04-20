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Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины


15:03
Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента УкраиныФото: politobzor.net

Лидер первого тура президентских выборов, артист Владимир Зеленский посетил избирательный участок.

Проголосовав, кандидат на пост главы государства обратился к представителям прессы, которые транслировали этот процесс.

Проголосовав во втором туре выборов на пост украинского президента, Владимир Зеленский заявил о том, что надеется на победу "честного выбора".

Поздравив всех с вербным воскресеньем, артист отметил, что уже удалось объединить Украину. Теперь можно увидеть, как объединяются и журналисты. Зеленский также описал свое утро, которое было хорошим: "дети, глазунья, кофе и для настроения еще жена включила Эминема".

Речь Зеленского после голосования показал в прямом эфире телевизионный канал "112 Украина".

Напомним, за девять с половиной часов до начала второго тура выборов в суд был подан иск о снятии Зеленского с выборов.

Автор: Злата Богатова

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