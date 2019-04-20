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В Киеве рассматривается иск о снятии Зеленского с выборов
01:26
Фото: liga.net
За девять с половиной часов до начала второго тура выборов на пост президента Украины шестой апелляционный административный суд приступил к рассмотрению иска, который был подан адвокатом нынешнего главы страны и наблюдателя от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров".
В иске, поданным представителем Петра Порошенко и наблюдателем Андреем Хилько, содержится требованием отменить регистрацию кандидата Владимира Зеленского, передают украинские СМИ.
Уточняется, что в качестве причины для обращения в суд в исковом заявлении указано распространение бесплатных билетов на состоявшиеся ранее дебаты действующего украинского президента Петра Порошенко и его конкурента, шоумена Владимира Зеленского.
В тексте сказано, что предвыборную агитацию либо предоставление избирателям каких-либо услуг, лотерей на бесплатных или льготных условиях совместно с упоминанием имени кандидата, необходимо рассматривать как подкуп.
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