ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ХМАО после гибели ребенка, получившего травму на прогулке, возбудили дело в отношении воспитателя
В ХМАО после гибели ребенка, получившего травму на прогулке, возбудили дело в отношении воспитателя
Гуайдо: 1 мая начнется финальный этап отстранения Мадуро от власти
Гуайдо: 1 мая начнется финальный этап отстранения Мадуро от власти
В Забайкалье до 13 человек возросло число пострадавших от пожаров
 В Забайкалье до 13 человек возросло число пострадавших от пожаров
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве рассматривается иск о снятии Зеленского с выборов В Киеве рассматривается иск о снятии Зеленского с выборов
Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачевой, критиковавшей ее программу Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачевой, критиковавшей ее программу
Погибшая в ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУПогибшая в ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ
Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии
Бывшего лидера Перу приговорили к трем годам предварительного заключения Бывшего лидера Перу приговорили к трем годам предварительного заключения

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Новые книги Елены ГординойНовые книги Елены Гординой
Нестираемые воспоминания (восьмая часть)Нестираемые воспоминания (восьмая часть)
Нестираемые воспоминания (седьмая часть)Нестираемые воспоминания (седьмая часть)
Нестираемые воспоминания (шестая часть)Нестираемые воспоминания (шестая часть)
Пурпурный шарф-началоПурпурный шарф-начало

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Киеве рассматривается иск о снятии Зеленского с выборов


01:26
В Киеве рассматривается иск о снятии Зеленского с выборовФото: liga.net

За девять с половиной часов до начала второго тура выборов на пост президента Украины шестой апелляционный административный суд приступил к рассмотрению иска, который был подан адвокатом нынешнего главы страны и наблюдателя от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров".

В иске, поданным представителем Петра Порошенко и наблюдателем Андреем Хилько, содержится требованием отменить регистрацию кандидата Владимира Зеленского, передают украинские СМИ.

Уточняется, что в качестве причины для обращения в суд в исковом заявлении указано распространение бесплатных билетов на состоявшиеся ранее дебаты действующего украинского президента Петра Порошенко и его конкурента, шоумена Владимира Зеленского.

В тексте сказано, что предвыборную агитацию либо предоставление избирателям каких-либо услуг, лотерей на бесплатных или льготных условиях совместно с упоминанием имени кандидата, необходимо рассматривать как подкуп.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии
Пропавшие в Доминикане американские туристы погиблиПропавшие в Доминикане американские туристы погибли
На Кипре в результате аварии на аттракционе серьезно пострадали мать с ребенком из РоссииНа Кипре в результате аварии на аттракционе серьезно пострадали мать с ребенком из России
На Украине отпустили на свободу Надежду СавченкоНа Украине отпустили на свободу Надежду Савченко
Под Тулой опрокинулся экскурсионный автобус с детьми Под Тулой опрокинулся экскурсионный автобус с детьми

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 849


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru